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Ростех

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Первокурсники начинают обучение в производственно-учебном центре «ОДК-Салют»

Первокурсники начинают обучение в производственно-учебном центре «ОДК-Салют»

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация В филиале Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Салют» (входит в Госкорпорацию Ростех) стартует новый этап подготовки кадров для авиационного двигателестроения.

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