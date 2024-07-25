Бородатый владелец ларька с овощами грудью пытался остановить бульдозер который приехал сносить его бизнес. Смотрим что из этого вышло

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Sergey Ivanov

А давайте попробуем взглянуть на этот инцидент с другой стороны. Итак, этот горный орел построил не просто ларек, а магазин! Взгляните на фотографию: Ну и каким прохожим он мешал? Там широкая площадка, притом пустырь. И ведь 10 лет ларек этот никому не мешал! И вдруг оказалось, что все эти 10 лет хозяин что- то там «нарушал»! Но позвольте! Разве не сама власть разрешила построить на этом месте капитальное строение- овощной магазин? Разве не этой власти хозяин отстегивал каждый месяц взятки на безбедную жизнь наших правителей? И ведь вложился он в этот свой магазин изрядно! Интересно, он хоть вложения эти успел отбить? И вдруг, на одиннадцатом году безоблачного существования этот магазин кому- то из начальства помешал! Может, размер взятки не устроил? Или драчка, как обычно на Руси, пошла вокруг бойкого места? А кусок городской земли стоит дорого! Да и не первый это случай. В интернете можно найти немало подобных инцидентов. Снесли магазин. Теперь на этом месте- безобразный пустырь. Но вот готов спорить с любым нашим идиот- патриотом, что место пустовать будет не долго! Скоро точно на этом месте появится другой ларек, может быть, даже каменный. И странным образом, никому мешать не будет. И хозяин будет другой. Может быть, это будет жена губернатора.... Нет, я ничего не утверждаю! Просто так устроена власть на Руси. Власть, основу которой составляют коррупция и взяточничество. Автор статьи надеялся, что эта его статья станет символом торжества Закона и послужит флагом для борьбы с засильем мигрантов. Вот только добился он совсем другого результата: Он наглядно показал всем русским, что в России нет закона. Вообще. Никакого. Нет, мне не жалко этого заезжего ценного специалиста. Он ведь и приехал- то именно чтобы половить рыбку в мутной воде.... Мне жаль своих, русских людей, которых из социализма сунули мордой в капиталистическое дерьмо. Притом в капитализм худшей разновидности: эпохи феодализма.