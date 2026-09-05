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Татар-информ

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Обязательный экзамен сократил выдачу охотбилетов в 10 раз в Татарстане

Обязательный экзамен сократил выдачу охотбилетов в 10 раз в Татарстане

Охотники Татарстана могут получить охотбилет в электронном виде, необязательно носить с собой бумажный вариант.

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