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Президент Южной Осетии Гаглоев: мы вместе с Россией добьется победы на СВО

Президент Южной Осетии Гаглоев: мы вместе с Россией добьется победы на СВО

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что республика и Россия вместе достигнут поставленных целей в ходе спецоперации на Украине (СВО).

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