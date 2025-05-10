Президент Южной Осетии Гаглоев: мы вместе с Россией добьется победы на СВО

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что республика и Россия вместе достигнут поставленных целей в ходе спецоперации на Украине (СВО).
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