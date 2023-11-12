The Times: напряженность между спецслужбами Запада и Украины растет

Связь между спецслужбами Украины и стран Запада ослабевает, а напряженность в отношениях растет. Об этом говорится в статье сотрудника Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марка Галеотти для британской газеты The Times.