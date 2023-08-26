Протест НАТО — РФ начала испытание установок «Посейдон». Генсек Столтенберг заявляет: «Россия обязана остановиться»
Новые испытания Россией беспилотных ядерных аппаратов «Посейдон», по части данных модернизированных и усиленных, как говорится, «наделали много шума» на Западе.
Комментарии
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Кому какое дело ,, где , когда и что мы испытываем?Это наше дело и ни в коем случае не пиндосов. Где хочу - пописаю, где хочу - покакаю. А от меня вам натовцы очередной посыл: - идите на х...!!! Я доходчиво вам суки объяснил?
Для начала надо испытать на Британии.
Слышь, Стол...берг!! Природа перепутала в тебе Ж--У с лицом! А мы-то тут причём?
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