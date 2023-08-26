Протест НАТО — РФ начала испытание установок «Посейдон». Генсек Столтенберг заявляет: «Россия обязана остановиться»

Strannik Mr

Кому какое дело ,, где , когда и что мы испытываем?Это наше дело и ни в коем случае не пиндосов. Где хочу - пописаю, где хочу - покакаю. А от меня вам натовцы очередной посыл: - идите на х...!!! Я доходчиво вам суки объяснил?