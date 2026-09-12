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Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Заслуженный артист России Сергей Бельский ушел из жизни на 68-м году. Об этом сообщила пресс-служба Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.

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