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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Лопес: «Садулаев – экстраординарный борец. Уверен, что именно он может принести России самый высокий результат на Олимпиаде»

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе кубинец Михаин Лопес  назвал россиянина Абдулрашида Садулаева  экстраординарным спортсменом.

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