Ученые центра Гамалеи успешно протестировали отечественный препарат против Эболы

Новая отечественная вакцина против вируса Эбола успешно прошла испытания на живых образцах патогена. Об этом «Известиям» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
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