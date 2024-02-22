Месячник пожарной безопасности продолжается в Бобруйском районе.

Ежедневная профилактическая работа с участием спасателей продолжается в жилищном фонде района.Во время рейдов жителям населенных пунктов напоминают правила безопасности и рассказывают, как уберечь дома от огненной беды.
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