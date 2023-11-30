Американский экономист: США совершили ужасную ошибку, стравив Украину с Россией

Анатолий Лапин. США совершили ужасную ошибку, втянув Украину в войну с Россией. Об этом в эфире телеканала The Hill заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».