Анатолий Лапин. США совершили ужасную ошибку, втянув Украину в войну с Россией. Об этом в эфире телеканала The Hill заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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