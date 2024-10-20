В Канаде голосование продолжается

МИД напоминает, что в Канаде продолжается голосование. На восточном побережье осталось еще 5 часов, а в двух округах западного побережья – в Калгари и Ванкувере – голосование завершится в 7 утра по кишиневскому времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии