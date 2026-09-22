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Регионы России

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Минсельхоз РФ объяснил рост цен на мясо птицы корректировкой

Минсельхоз РФ объяснил рост цен на мясо птицы корректировкой

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 22 сентября сообщило о коррекции цен на мясо птицы в стране после длительного периода их пребывания на относительно низком уровне.

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