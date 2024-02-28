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Врач Рунихина: Отсутствие стресса и здоровый рацион укрепят здоровье пенсионеров

Врач Рунихина: Отсутствие стресса и здоровый рацион укрепят здоровье пенсионеров

Российский врач-гериатр Надежда Рунихина объяснила, как поддерживать иммунитет в старости. Эксперт заявила, что залогом стабильного здоровья станет правильное питание и отсутствие напряжения, — пишет Бриф24.

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