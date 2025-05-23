Что спасет урожай клубники в мае: агроном рассказал, какое универсальное удобрение решит сразу несколько проблем Ольга БезродняяВ мае клубника может столкнуться с рядом проблем, однако агроном советует применить универсальное удобрение, которое решит сразу несколько проблем и спасет урожай клубники.