ФСБ предотвратила удар по военному аэродрому в Ростове-на-Дону

Украинская разведка планировала уничтожить самолёты и военных с помощью 13 FPV-дронов. В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме, который готовило Главное управление разведки Украины.
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