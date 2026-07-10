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Царьград

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ФСБ предотвратила удар по военному аэродрому в Ростове-на-Дону

ФСБ предотвратила удар по военному аэродрому в Ростове-на-Дону

Украинская разведка планировала уничтожить самолёты и военных с помощью 13 FPV-дронов. В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме, который готовило Главное управление разведки Украины.

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