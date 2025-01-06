Больше половины стран мира в той или иной степени объявили бойкот доллару — по итогам 2024 года еще 14 стран вступили на путь дедолларизации, и число противников американской валюты превысило количество ее сторонников, показал анализ РИА Новости.
Число стран, бойкотирующих доллар, превысило количество его сторонников
Комментарии
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Eduard
Валюта дело удобное,но когда крадут 300 миллиардов,это уже бандитизм!У любого человека Запад может украсть,или шантадировать вкладом,что в настрящее время и идет!
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12 час.
Eduard
Я на понимаю мир,который всё ещё верит Западным странам.Сколько нужно Западу ограбить бы в мире поняли,что доллары и евро инструмент воровства и шантажа?
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12 час.
Eduard
И почему только доллары? Это страны Европы крадут деньги России,а потом и их!
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12 час.
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