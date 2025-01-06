Число стран, бойкотирующих доллар, превысило количество его сторонников

Eduard Валюта дело удобное,но когда крадут 300 миллиардов,это уже бандитизм!У любого человека Запад может украсть,или шантадировать вкладом,что в настрящее время и идет!

Eduard Я на понимаю мир,который всё ещё верит Западным странам.Сколько нужно Западу ограбить бы в мире поняли,что доллары и евро инструмент воровства и шантажа?