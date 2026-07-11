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Платье в тон дивана: месть Любови Орловой молодой любовнице

Платье в тон дивана: месть Любови Орловой молодой любовнице

История советского кино помнит Любовь Орлову не только как блестящую актрису, но и как женщину с безупречным стилем и железным характером.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Ишь, КАК ее плющило...
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4 н.