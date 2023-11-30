Срочная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Авдеевки и Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей, за Мавик 3 доброжелателей, за коллиматоры Алексея и его команду и неравнодушных калининградцев, за инструменты — фонд «Русская тройка», за бытовые принадлежности — Поморочку и друзей, за нефопам и тактическую медицину Андрея, Светлану и Веру из Москвы.