Срочная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Авдеевки и Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей, за Мавик 3 доброжелателей, за коллиматоры Алексея и его команду и неравнодушных калининградцев, за инструменты — фонд «Русская тройка», за бытовые принадлежности — Поморочку и друзей, за нефопам и тактическую медицину Андрея, Светлану и Веру из Москвы.
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