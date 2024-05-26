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Староконстантинов после ночи: аэродром для F-16 и секретный объект вышли из жизни, что взрывалось с каждой серией ударов

Староконстантинов после ночи: аэродром для F-16 и секретный объект вышли из жизни, что взрывалось с каждой серией ударов

Первая волна ударов накатила с трех ночи до половины четвертого. Целью прилетов был военный аэродром – по нему прилетает регулярно, однако, несмотря ни на что, армия киевского режима продолжала готовить площадки для приема НАТОвских самолетов F-16.

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