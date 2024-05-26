Первая волна ударов накатила с трех ночи до половины четвертого. Целью прилетов был военный аэродром – по нему прилетает регулярно, однако, несмотря ни на что, армия киевского режима продолжала готовить площадки для приема НАТОвских самолетов F-16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии