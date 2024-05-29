Энергетики заменили фундаменты опор на ЛЭП, участвующей в энерготранзите между Тюменской областью и Югрой

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии электропередачи, связывающей Уватский район Тюменской области и Нефтюганской район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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