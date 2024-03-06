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Собянин: В Северном Бутове и Коммунарке построят два многофункциональных центра

Собянин: В Северном Бутове и Коммунарке построят два многофункциональных центра

Правительство Москвы одобрило пять новых объектов по программе создания мест приложения труда. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале по итогам прошедшего накануне заседания Президиума столичного правительства.

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