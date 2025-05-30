Нынешняя позиция украинского просроченного руководства – добиться прекращения огня. О «марше на Москву» на уровне руководства не говорят с 2023-го года (напомним, тогда Украина провалила попытку контрнаступа, – авт.
У Зеленского уже передумали «разрушать РФ и идти на Москву»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Прежде, чем заниматься нацизмом, надо было ума набраться, а то привыкли жить за счёт русских украинцев и думали, что всегда так будет. Вот идиоты безмозглые!😱👈😜👍🤪
Ответить
14 час.
ВЧ
Влад Черский
Им нельзя верить не одному слову, раненый зверь будет изворачиваться изо всех сил. Путь один: полная капитуляция
Ответить
11 час.
Свежие комментарии