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У Зеленского уже передумали «разрушать РФ и идти на Москву» 

У Зеленского уже передумали «разрушать РФ и идти на Москву» 

Нынешняя позиция украинского просроченного руководства – добиться прекращения огня. О «марше на Москву» на уровне руководства не говорят с 2023-го года (напомним, тогда Украина провалила попытку контрнаступа, – авт.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прежде, чем заниматься нацизмом, надо было ума набраться, а то привыкли жить за счёт русских украинцев и думали, что всегда так будет. Вот идиоты безмозглые!😱👈😜👍🤪
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14 час.
ВЧ
Влад Черский
Им нельзя верить не одному слову, раненый зверь будет изворачиваться изо всех сил. Путь один: полная капитуляция
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11 час.
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