Яков Кедми: Заявив о русских, белорусах и украинцах как о едином народе, у Путина назад дороги нет

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми даёт оценку статье президента России Владимир Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», акцентируя внимание на мысли её автора, что русские, украинцы и белорусы – это единый народ, размышляет о перспективах воссоздания единого государства и о возможности тех или иных действий со стороны России, которые прямо или косвенно обозначены в статье, высказывает свое мнение о назначенной на 30 августа встрече в Вашингтоне президентов США и Украины, а также отвечает на вопрос, почему вопросы будущей эксплуатации российского газопровода «Северный поток-2» обсуждаются США и Германией без участия России.