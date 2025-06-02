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Мужчина надел наушники с сильным шумоподавлением и пожалел об этом

Мужчина надел наушники с сильным шумоподавлением и пожалел об этом

Пользователь Reddit поделился историей о том, как надел наушники с сильным шумоподавлением и пожалел о своем решении, поскольку они помешали ему услышать сработавшую пожарную сигнализацию.

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