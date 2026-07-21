Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, соскучился по газопроводам "Северный поток". Об этом специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал на своей странице в социальной сети X.