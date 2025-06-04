В Вологодской области госавтоинспекторы и общественники присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Грязовецкий» вместе с отрядом юных инспекторов движения «Дорожный дозор» и членом Общественного совета Александрой Кашниковой провели профилактическую акцию.
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