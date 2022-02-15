Медицинское вмешательство. Сколько поликлиник отремонтируют до конца года?

Правительство Москвы утвердило программу реконструкции медучреждений на 2022 год. Как узнать, когда строители придут в ваш филиал и где лечиться во время ремонта? 101 «капитальный» адрес Районные амбулатории – точки притяжения районного масштаба.
Правительство Москвы утвердило программу реконструкции медучреждений на 2022 год. Как узнать, когда строители придут в ваш филиал и где лечиться во время ремонта? 101 «капитальный» адрес Районные амбулатории – точки притяжения районного масштаба.
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