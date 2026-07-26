@ OLEKSANDR KLYMENKO/EPA/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова».
Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри
Комментарии
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Людмила Феденюк
У ДРАПАТОГО НЕ ТОЛЬКО РУКИ В КРОВИ,А ПО САМЫЕ НОЗДРИ.ИДЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕКО НЕНАВИСТНИК
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
ВОТ ОНА - ЖЫДО-БАНДЭРОВЩИНА!! "ВО ВСЕЙ КРАСЕ"... Это ИХ "реабилитировал" Хрущев.. "Добрая воля"?!!
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Украина уже не только давно "подорвана" - ОНА УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНА!! Сейчас это уже не Украина - ЭТО ЖЫДО-БАНДЭРОВЩИНА!!
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1 м.
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