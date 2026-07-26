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Позитив для оптимистов

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Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

@ OLEKSANDR KLYMENKO/EPA/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова».

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Комментарии
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Людмила Феденюк
У ДРАПАТОГО НЕ ТОЛЬКО РУКИ В КРОВИ,А ПО САМЫЕ НОЗДРИ.ИДЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕКО НЕНАВИСТНИК
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
ВОТ ОНА  -   ЖЫДО-БАНДЭРОВЩИНА!!  &quot;ВО ВСЕЙ КРАСЕ&quot;...  Это ИХ &quot;реабилитировал&quot; Хрущев..    &quot;Добрая воля&quot;?!!
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Украина уже не только   давно &quot;подорвана&quot; -  ОНА УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ  УНИЧТОЖЕНА!!   Сейчас это уже не Украина - ЭТО  ЖЫДО-БАНДЭРОВЩИНА!!
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1 м.