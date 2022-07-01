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Бойцы ДНР пресекли вылазки украинских диверсантов в прифронтовые зоны

Бойцы ДНР пресекли вылазку украинских диверсантов на подходах к позициям народной милиции. Укрывшись в лесополосе, националисты пытались скрытно проникнуть в ближайший населенный пункт, чтобы сменить одежду и затеряться среди мирного населения.

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