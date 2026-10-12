Минобороны показало видео с эпизодами освобождения Никольского

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры освобождения Никольского . Населенный пункт в Запорожской области освободили штурмовики 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».
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