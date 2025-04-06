«Человек с большой буквы»: В Сети восхищаются пленным бойцом ВС РФ на допросе в Киеве

Поведение бойца ВС РФ на допросе в киевском СИЗО восхитило пользователей СетиМужественное поведение российского бойца Николая Карташевича на допросе в киевском СИЗО вызвало положительную реакцию и волну восхищения в Сети.
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