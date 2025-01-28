В России могут появиться специальные туристические поезда

В России планируется развивать отдельный вид туризма – железнодорожный туризм. Минэкономразвития РФ предложило пакет законопроектов по организации специальных туристических поездов и специализирванных железнодорожных маршрутов, во вторник, 28 января, ТАСС.
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