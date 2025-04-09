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Военное обозрение

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«Был рёв моторов, вертолёты, «Хамви», военные в очереди за кебабом, а сейчас тишина»: в Жешуве рассказывают о выводе контингента США

«Был рёв моторов, вертолёты, «Хамви», военные в очереди за кебабом, а сейчас тишина»: в Жешуве рассказывают о выводе контингента США

Местный мэр: Мы не драматизируем и не считаем это концом света.

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