У жителя Уварово за долги арестовали две машины

На исполнении в отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя ущерба в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей, причинённого преступлением по ст.
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