Репатриация тела умершего после задержки рейса «Аэрофлота» займет до 10 дней

Супруга Сергея Напалкова, умершего после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок – Красноярск, Надежда рассказала «Известиям» 30 марта, что не сможет похоронить мужа по православным обычаям, так как сроки репатриации тела составляют от недели до 10 дней.