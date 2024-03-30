Репатриация тела умершего после задержки рейса «Аэрофлота» займет до 10 дней

Супруга Сергея Напалкова, умершего после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок – Красноярск, Надежда рассказала «Известиям» 30 марта, что не сможет похоронить мужа по православным обычаям, так как сроки репатриации тела составляют от недели до 10 дней.
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