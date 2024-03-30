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Репатриация тела умершего после задержки рейса «Аэрофлота» займет до 10 дней

Репатриация тела умершего после задержки рейса «Аэрофлота» займет до 10 дней

Супруга Сергея Напалкова, умершего после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок – Красноярск, Надежда рассказала «Известиям» 30 марта, что не сможет похоронить мужа по православным обычаям, так как сроки репатриации тела составляют от недели до 10 дней.

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