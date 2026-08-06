Операторы «Ланцетов» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли серию ударов по технике и живой силе ВСУ, сорвав ротацию украинских подразделений в Запорожской области.
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