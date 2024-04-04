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Австралийскому наблюдателю стали угрожать из-за его оценки выборов в России

Австралийскому наблюдателю стали угрожать из-за его оценки выборов в России

Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, который в марте выступил в качестве независимого наблюдателя на выборах президента России, рассказал об угрозах в свой адрес после возвращения на родину.

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