Австралийскому наблюдателю стали угрожать из-за его оценки выборов в России

Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, который в марте выступил в качестве независимого наблюдателя на выборах президента России, рассказал об угрозах в свой адрес после возвращения на родину.
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