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salekhard.online

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Добавили зелени в ямальской столице. И вырастили новое поколение эковолонтёров

Добавили зелени в ямальской столице. И вырастили новое поколение эковолонтёров

К акции по высадке деревьев на пантеоне Победы «Сохраним лес» присоединились вместе с трудовыми коллективами, сотрудниками силовых структур, окружного правительства и городской администрации ещё и школьники.

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