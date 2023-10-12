Что такое «Огненное кольцо» и стоит ли нам беспокоиться?

В эти выходные в небе будет одно огненное кольцо, но другое всегда у нас под ногами. В эту субботу, если позволит ясное небо, миллионы людей по всей Северной Америке увидят, что Луна окаймлена так называемым «огненным кольцом».
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