Пассажиры Boeing стали невольными актерами фильма ужасов

С пассажирским американским самолётом Boeing произошёл очередной инцидент. Boeing 787-9 Dreamliner испанской авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс UX45 из Мадрида в Монтевидео, столицу Уругвая, совершил экстренную посадку в Бразилии.
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