Компания «Уралкалий» объявила целевой набор выпускников школ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 12 апреля, ФедералПресс. На одном из крупнейших предприятий Пермского края – «Уралкалии» начался целевой набор выпускников 9-х и 11-х классов, которые смогут обучаться в техникумах и университетах по востребованным в компании специальностям.
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