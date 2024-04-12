Компания «Уралкалий» объявила целевой набор выпускников школ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 12 апреля, ФедералПресс. На одном из крупнейших предприятий Пермского края – «Уралкалии» начался целевой набор выпускников 9-х и 11-х классов, которые смогут обучаться в техникумах и университетах по востребованным в компании специальностям.