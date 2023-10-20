Китай ограничит экспорт ключевого материала для производства аккумуляторов

Китай вводит экспортные лицензии на некоторые виды графитовой продукции с 1 декабря 2023 г. Об этом объявило в пятницу Министерство торговли КНР на фоне давления со стороны иностранных правительств на доминирующее положение Пекина в производственном секторе, сообщает Agerpres со ссылкой на Reuters.