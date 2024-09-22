На Android запустили ПК-версии The Witcher 3, Far Cry 4, Need for Speed: Undercover и ещё трёх игр Ютубе...

На Android запустили ПК-версии The Witcher 3, Far Cry 4, Need for Speed: Undercover и ещё трёх игрЮтубер MJez Game продолжает тестировать эмулятор Winlator, созданный для запуска компьютерных игр устройствах с операционной системой Android.
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