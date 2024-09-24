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Депутат Госдумы раскритиковал выставленный в музее портрет Басаева и пожалел об этом

Депутат Госдумы раскритиковал выставленный в музее портрет Басаева и пожалел об этом

Депутат Госдумы Михаил Матвеев раскритиковал выставленный в музее портрет террориста Шамиля Басаева. На следующий день парламентарий опубликовал пост в Telegram, в котором выразил сожаление из-за своей несдержанности.

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