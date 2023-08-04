«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям

Верно когда-то подметил М.Задорнов, что совестью нашего народа завсегда были писатели, учёные, режиссёры, а уж точно не политики, юристы и экономисты.
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