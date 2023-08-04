Закон и Порядок

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  • лина любимцева
    Да уже не впервые Путин пересаживает российских чинуш на отечественные автомобили. Уже как-то было один раз... Лет пя...Запрет на казённы...
  • Александр Рожков
    Как за што? Ви ни знаете? Они филиал ЕР и голосуют за ЕР. Вот и награждают. Зря ни кому не дают! Надо заслужить!Не, ну а что?
  • Владимир Соловьев
    Да что Вы такое говорите! Недавно главаэссеру дали орден за какие то там заслуги перед Отечеством, а что конкретно он...Не, ну а что?

«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям

«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям

Верно когда-то подметил М.Задорнов, что совестью нашего народа завсегда были писатели, учёные, режиссёры, а уж точно не политики, юристы и экономисты.

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