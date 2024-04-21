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Весна – время для удобства и красоты: 8 весенних образов с брюками

Весна – время для удобства и красоты: 8 весенних образов с брюками

С наступлением весны хочется обновить гардероб и добавить в него что-то новенькое и стильное. И если раньше брюки ассоциировались скорее с осенним и зимним сезонами, то сегодня они стали неотъемлемой частью модного гардероба на весну.

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