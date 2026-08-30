Посчитали, кто главный санкционер

Очень интересная картина получается.Всего против России - российских физлиц, бизнеса, транспорта - введено более 33 тыс санкций.
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