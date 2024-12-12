Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Москва — один из лучших мегаполисов мира. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин во время своего выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, прошедшей на днях.
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