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В Россию начнут поставлять обновленные Ан-2 с 2028 года

В Россию начнут поставлять обновленные Ан-2 с 2028 года

Поставки модернизированных самолетов Ан-2 в Россию могут стартовать в 2028 году. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), передает ТАСС.

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