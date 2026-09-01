В Россию начнут поставлять обновленные Ан-2 с 2028 года

Поставки модернизированных самолетов Ан-2 в Россию могут стартовать в 2028 году. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), передает ТАСС.